NÓNG: Cô Xuyến (Về nhà đi con) bị chồng thứ 4 xông vào quán đấm chảy máu, cầm dao đe doạ

Sáng ngày 24/6, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ clip trích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng đóng vai cô Xuyến trong phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ thứ 4 hành hung. Dựa vào nội dung trong clip, có thể thấy nữ diễn viên và chồng cũ đã đứng trò chuyện khá lâu, sau khi người đàn ông kia hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" liền thẳng tay đánh vào mặt khiến Hoàng Yên ngã ngay về phía sau.

Ngay sau khi chứng kiến hành động này, nhiều người xung quanh đến can ngăn còn Hoàng Yến ôm mặt đau đớn đi vào trong. Thời điểm xảy ra sự việc có cả sự chứng kiến của trẻ con khiến dân tình phẫn nộ. Chia sẻ với truyền thông, Hoàng Yến cho hay sau khi đánh hung bạo, chồng cũ còn quay lại dùng dao để de doạ cô. Hiện tại, nữ diễn viên đã trình báo sự việc với công an và được bảo vệ 24/7.

Clip: Sau 1 lúc trò chuyện, Hoàng Yến bị chồng cũ đánh mạnh tay khiến cô ngã về phía sau

Hoàng Yên bị chảy máu mũi, khuôn mặt bơ phờ sau khi bị chồng cũ hành hung

Theo lời Hoàng Yến chia sẻ, sự việc này đã xảy ra vào ngày 22/6. Cho đến sáng ngày 24/6, Hoàng Yến đã có động thái mới trên trang cá nhân: "Đã thấm 2 từ: Dã man".

Hiện chúng tôi đang liên lạc với Hoàng Yến và chồng cũ để làm rõ thực hư sự việc.



Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, cô từng gây sốt khi đóng vai "cô Xuyến" mê đắm bố Sơn trong phim Về Nhà Đi Con. Trước khi ly hôn với người chồng thứ 4 tên Cao Thắng vào tháng 2/2021, Hoàng Yến đã trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ và có 2 cô con gái riêng. Được biết, Cao Thắng cũng có con trai riêng trước khi về chung một nhà với Hoàng Yến, sau tan cả hai từng xảy ra mâu thuẫn tranh quyền nuôi con gái chung.



Chúng tôi đang liên lạc với Hoàng Yến và chồng cũ để tìm hiểu thêm sự việc này

