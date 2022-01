NÓNG: Bắt tạm giam chủ tịch và nhiều cán bộ phường Tam Phước, TP Biên Hòa

Công an đọc lệnh bắt ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước

Trưa 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước, TP Biên Hòa cùng 2 thuộc cấp là ông Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy (công chức địa chính phường Tam Phước).

Đồng thời, Công an cũng bắt giữ ông Nguyễn Văn Đức, nguyên phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước.

Tất cả 4 bị can trên đều bị khởi tố, bắt giam về tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh thành phố Biên Hòa.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với VKSND tỉnh thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với các bị can trên.

Ông Nguyễn Văn Đức (ở giữa) cùng 2 cán bộ địa chính xã cũng bị bắt để điều tra

Liên quan vụ án trên, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự đối với ông Lê Viết Hưng (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai) và ông Nguyễn Tấn Tài (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an làm việc bên trong UBND phường Tam Phước

Theo điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can trên liên quan đến sai phạm ở dự án Khu dân cư Phước Thái ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Khu đất làm dự án này có nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý nhưng thực hiện dự án khu dân cư thương mại không qua đấu giá quyền sử dụng đất làm thất thoát tài sản Nhà nước. Các bị can trên đã vi phạm về quản lý đất đai mà bản chất làm sai lệch hồ sơ.

Ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đồng Nai đang nghe đọc lệnh tạm giam

Một góc dự án khu dân cư Phước Thái ở phường Tam Phước

Tác giả: NGUYỄN TUẤN - XUÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động