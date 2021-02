Nhiều ngân hàng đổ vốn vào bất động sản, ngân hàng Nhà nước lên tiếng cảnh báo

Sân bay còn nằm trên giấy, cò đất đã náo loạn vùng quê Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay vẫn đang còn trên giấy nhưng các cò đất đã đổ về Hớn Quản, Bình Phước làm náo loạn cả một vùng quê - Ảnh: B.SƠN

Ngày 26-2, trước những thông tin giới đầu cơ khắp nơi về gây náo loạn thông tin, đẩy giá đất và phân lô bán nền đất trồng cây cao su, UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu công an huyện, lực lượng quân sự... hỗ trợ các xã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tụ tập đông người, đặc biệt là quanh khu vực sân bay Técníc Hớn Quản gây nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đặc biệt, UBND các xã Tân Lợi, An Khương - những nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và cũng là nơi cò đất hoạt động mạnh nhất - phải quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp xây dựng trái quy định, sử dụng đất sai mục đích... tại khu vực dự kiến khảo sát làm sân bay. Khoảng một tuần nay, sau khi thông tin kiến nghị xây dựng sân bay Técníc tại huyện Hớn Quản được báo chí đăng tải, giới đầu cơ và cò đất từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận đã dùng nhiều thủ thuật để "thổi" giá đất. Ngoài đăng tin trên mạng xã hội, cò đất còn tổ chức "sự kiện" xem đất thực tế, với hàng trăm người và hàng chục ôtô từ nhiều tỉnh thành kéo đến tụ tập để mua bán đất. Khu vực Hớn Quản thường bán đất trồng cây cao su theo hecta, nhưng nay giới đầu cơ phân thành các lô đất nông nghiệp khoảng 1.000m2 bán với giá 700 - 900 triệu đồng/lô. Theo UBND huyện Hớn Quản, việc "thổi" giá đất và tập trung đông người như trên là bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm COVID-19. Việc giá đất bị "thổi" cao bất thường còn dẫn tới nguy cơ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, bán đất nông nghiệp, . Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản vẫn còn "nằm trên giấy", do Thủ tướng chỉ mới giao cho các bộ xem xét, nghiên cứu đề xuất của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao cho địa phương này quản lý sân bay hiện hữu (rộng hơn 100ha) để mở rộng thành sân bay lưỡng dụng với quy mô 400 - 500ha. BÁ SƠN