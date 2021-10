Nhật Bản chính thức có tân Thủ tướng

Tại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Kishida đã nhận được số phiếu cao với 311 phiếu. Tại cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Kishida được 141 phiếu.

Ông Kishida Fumio đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch đảng liên minh Komei, đưa ra quyết định cuối cùng về thành viên Nội các mới.

Ông Kishida Fumio. Ảnh: Reuters



Danh sách Nội các mới của Nhật Bản cũng đã được hoàn tất và chỉ đợi thời khắc công bố chính thức.

Theo nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản, Nội các mới của chính quyền Kishida Fumio có 20 thành viên (không bao gồm Thủ tướng), trong đó có 13 người là thành viên lần đầu tham gia Nội các. Có 3 Nữ Bộ trưởng đều đảm trách những vấn đề mới là Bộ Trưởng phụ trách vấn đề công nghệ số, Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng vaccine, và Bà Seiko Noda là người đã tham gia tranh cử Thủ tướng vừa qua sẽ là Bộ trưởng phụ trách vấn đề dân số.

Theo cải cách của ông Kishida Fumio, Nội các lần này được trẻ hóa và cân bằng giữa các lứa tuổi. Bộ trưởng ít tuổi nhất là Bộ trưởng an ninh kinh tế, ông Kobayashi Takayuki năm nay 46 tuổi. Với Bộ mới này, chính quyền mới của ông Kishida Fumio hy vọng sẽ đảm bảo được an toàn cho nền kinh tế phát triển, hài hòa lợi ích đối với một số nền kinh tế lớn trong đó có Trung Quốc. Hai thành viên nhiều tuổi nhất là Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia và Bộ trưởng Nông thủy sản đều 77 tuổi, độ tuổi bình quân là 61,8 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Phòng vệ vẫn tại nhiệm trong nhiệm kỳ này.

Sau khi đề xuất danh sách Nội các lên Nhật Hoàng, tân Thủ tướng, Nội các mới của Nhật Bản chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới đến tháng 9/2024./.

Tác giả: Bùi Hùng

Nguồn tin: Báo VOV