Nhận ưu đãi đến 30 triệu khi mua Toyota Vios trong tháng 7

Mức ưu đãi được triển khai từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021 (áp dụng cho phiên bản G và E), với gói hỗ trợ này thì giá xe Vios sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh.

Trong thời gian gần đây, mặc dù thị trường xe bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, Vios vẫn duy trì mức doanh số cao và tăng trưởng so với các tháng trước. Trong tháng 5, mẫu xe này đạt doanh số 1,789 chiếc đến tay khách hàng, giữ vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B.

Trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến 31/7/2021, công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm.

Mẫu xe Vios có những ưu điểm nổi trội sau: Thiết kế ngoại thất hiện đại, liên tục nâng cấp nhiều tính năng an toàn, không gian nội thất tiện nghi thoải mái nhất phân khúc với bệ tì tay ghế sau và sàn xe phẳng, khoang hành lý tối ưu nhờ ghế sau gập, hệ thống điều hòa có khả năng làm mát nhanh, phù hợp với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, hệ thống an toàn vượt trội 5 sao ASEAN NCAP, an toàn nhất phân khúc với 7 túi khí và dây đai 3 điểm cho tất cả các vị trí.

Kể từ khi ra mắt ở Việt Nam, tính đến nay Vios đã bán ra hơn 180.000 xe và là mẫu xe đầu tiên bán chạy nhất thị trường trong 7 năm liên tiếp (2014 – 2020).

Bên cạnh Vios, trong tháng 7, Toyota Việt Nam cũng tung loạt khuyến mại cho các mẫu xe khác, trong đó có Wigo - mẫu xe vừa được nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh. Theo đó, khách hàng mua xe sẽ nhận được gói quà trị giá 20 triệu đồng, gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng và gói bảo hành mở rộng. Chương trình áp dụng từ 7/6 đến hết 31/12.

Ngoài ra, khách hàng mua Toyota Rush đến hết ngày 31/12 tiếp tục được tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8,7 triệu đồng khi hoàn thành thủ tục thanh toán, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ gói vay tài chính.

Hiện, hệ thống đại lý Toyota toàn quốc đang đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến, giao xe tận nơi khách yêu cầu, dịch vụ sửa chữa linh động, khẩn cấp trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

