Nhân chứng kể về vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế

Your browser does not support the video tag.

Chiều 31/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phong tỏa hiện trường vụ nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tại chợ Đông Ba, TP Huế.

Trưa 31/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng gần chợ Đông Ba, TP Huế.

Theo nhân chứng, nghi phạm đã xả khoảng 5 phát súng vào tiệm vàng Hoàng Đức. Người đàn ông này lấy vàng trong tủ rồi tung ra giữa đường.

Sau đó, nghi phạm chạy đến tiệm vàng Thái Lợi, cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng 20 m, rồi để cướp vàng rồi tiếp tục vứt ra ngoài đường. Sau đó, người đàn ông này chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ ở nhà Lục Giác.

... Tiệm vàng Hoàng Đức. Ảnh: Điền Quang.



Trao đổi với Zing, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sau khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm cầm súng chạy về phía sông Hương.

"Nghi phạm đòi tự sát nhưng sau đó muốn gặp đích thân tôi. Một lúc sau, tôi đã gặp nghi phạm, giải thích sự việc và nghi phạm đã hạ vũ khí, được công an dẫn giải về trụ sở làm việc", ông Sơn cho hay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng xác nhận nghi phạm sử dụng súng AK khi cướp tài sản.

Tủ kính tiệm vàng Hoàng Đức bị bắn vỡ. Ảnh: Điền Quang.



Tác giả: Điền Quang - Xuân Huy

Nguồn tin: zingnews.vn