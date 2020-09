Nhắc nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô, người đàn ông và con gái bị chém trọng thương

Hiện trường căn nhà của nạn nhân bị nhóm thanh niên đập phá đồ đạc - Ảnh: TUẤN DUY

Ngày 2-9, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã mời các thanh niên liên quan vụ ẩu đả khiến hai người bị thương lên làm việc.

Hiện trường vụ việc cũng được công an phường niêm phong, báo cáo cấp trên để tiếp tục xử lý. Trong khi đó, nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h45 cùng ngày. Khi thấy một nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô trong khu dân cư, ông Tr.H.T., 37 tuổi, nhà gần đó ra nhắc nhở, đề nghị nhóm thanh niên không đua xe.

Lực lượng dân quân và dân phòng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ công an yêu cầu các thanh niên về phường để tiếp tục xử lý vụ việc - Ảnh: TUẤN DUY

Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm thanh niên xông vào nhà ông T. đánh và chém ông T. và con gái (còn độ tuổi vị thành niên).

Chỉ khi ông T. bị thương nặng, nằm bất động thì nhóm thanh niên mới bỏ đi.

Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

