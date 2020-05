Nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão từ trần

"Tấm lòng quốc quốc cách mang Đường kia lối nọ ngổn ngang bời bời Chớ than phận khó ai ơi Ai người tri diện ai người tri tâm…". Đó là những vần thơ cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An viết tặng ông Vũ Mão khi còn đương chức. Ông An ngợi ca người cộng sự của mình rằng: "Chí trai dưới mái tóc già Chung lưng đấu cật khúc ca khải hoàn".