Người tình làm lộ cung đường trốn chạy của nghịch tử giết bố ruột

Đoạt mạng bố ruột sau trận cãi vã

Như Dân trí đã phản ánh, tại Quảng Bình mới đây đã xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người phẫn nộ khi đối tượng nhẫn tâm ra tay sát hại chính bố ruột của mình.

Vụ việc xảy ra tại thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1943). Vào lúc 20h ngày 26/2, khi ông D. đang ngồi nói chuyện với cháu ngoại là Nguyễn Thị V.L. tại nhà riêng thì con trai là Nguyễn Văn Minh bước đến, yêu cầu 2 người im lặng rồi liên tục chửi tục, dẫn đến bố con cãi nhau.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân D., người vừa bị chính con trai ruột sát hại (Ảnh: T.A).



Trong lúc bực tức, lời qua tiếng lại, đối tượng Minh đã ra cửa lấy một con dao rựa lao đến tấn công bố ruột. Minh liên tục ra tay cho đến khi người thân lao tới can ngăn thì đối tượng mới vứt lại rựa rồi bỏ đi.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông D. đã tử vong sau đó. Về phía đối tượng Minh, kẻ này đã lẩn vào vùng núi sâu, hiểm trở của huyện Lệ Thủy nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Được biết, Minh từng bị tai nạn, chấn thương ở vùng đầu rất nặng. Minh đi biệt xứ nhiều năm qua và chỉ mới về nhà mấy tháng nay. Theo một số người hàng xóm của Minh, đối tượng này rất ít nói và không tiếp xúc với ai, gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).



Với quyết tâm sớm bắt được đối tượng gây án, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vây ráp toàn bộ khu vực rừng thuộc địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy - nơi nghi vấn đối tượng lẩn trốn.

Để phối hợp truy bắt, Công an huyện Lệ Thủy đã huy động các lực lượng phối hợp khác như: Công an xã, các già làng, trưởng bản, người thông thuộc địa bàn, phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, triển khai các tổ mai phục và chốt chặn tại vị trí hiểm yếu, nơi đối tượng có thể xuyên rừng trốn khỏi địa bàn.

Hành trình chạy trốn của nghịch tử giết bố

Về phía đối tượng Minh, sau khi gây án, với sự thông thuộc địa bàn và bản năng sinh tồn cao, kẻ này đã lẩn trốn ở các hang động hiểm trở ở khu vực phía Tây, thuộc địa bàn các xã Ngân Thủy, Kim Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh của huyện Lệ Thủy.

...

Trong 4 ngày lẩn trốn đến trước khi bị bắt, không ai thấy bóng dáng của Minh, đối tượng cũng không để lại dấu vết gì tại những nơi đã đi qua.

Trinh sát lùng sục ở các hang đá, nơi nghi vấn đối tượng Minh lẩn trốn (Ảnh: T.T).



Theo Thượng tá Nguyễn Như Lam - Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, nghi phạm rất giỏi về địa hình, thường xuyên không có mặt tại gia đình; chủ yếu sống ở vùng rừng, có lối sống, sinh hoạt khá kỳ quái. Biểu hiện tâm, sinh lý của Minh cũng rất khác biệt, do đó để truy bắt được y không phải là điều dễ dàng.

Bên cạnh đó, gia đình đối tượng lại không tích cực hợp tác.

Bước ngoặt của cuộc truy lùng Nguyễn Văn Minh chính là việc các tổ truy bắt của công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một đối tượng nữ nghi vấn tại khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, thuộc bản Cửa Mẹt, xã Ngân Thủy. Người này là Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) - bạn gái của nghi phạm Minh.

Qua khai thác, Nguyễn Thị Phượng khai nhận được Minh dẫn đi vào khu vực rừng cách nhà đối tượng khoảng 5 km. Tuy nhiên khi biết tin mình bị lực lượng công an truy bắt, Minh đã để Phượng ở lại còn bản thân tiếp tục lẩn trốn vào rừng sâu. Lần theo dấu vết, cơ quan công an cũng phát hiện trong một hang đá tại khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, có một chiếc chiếu nghi do đối tượng để lại.

Nhận định nếu không kịp thời khép chặt được vòng vây thì Minh sẽ xuyên rừng lên xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) hoặc vào Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để trốn qua Lào; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiều tổ truy bắt, sử dụng chó nghiệp vụ, nhanh chóng bao vây tại các điểm nghi vấn.

Sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, nghịch tử giết cha đã bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).



Với sự quyết tâm cao, dù thời tiết giá rét, mưa, lực lượng phá án đã kiên trì, quyết tâm siết chặt vòng vây ở khu vực rừng, hẻm núi, hang đá và lán trại hoang ở khu vực rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp, nơi được xác định đối tượng đang lẩn trốn.

Sau 4 ngày, từng khu vực được khép chặt và đến sáng 2/3, tung tích của đối tượng Minh dần lộ rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp ranh với xã Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy.

Đến chiều 2/3, cơ quan công an đã dẫn giải được đối tượng Minh ra khỏi rừng, đưa về trụ sở. Bước đầu đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định, buộc nghịch tử giết cha phải trả giá về tội ác của mình.

Tác giả: Tiến Thành



Nguồn tin: Báo Dân Trí