Người thân gục ngã tại hiện trường vụ nữ sinh bị container cán tử vong thương tâm

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm một thanh niên tử vong và một người khác bị thương. Trước đó, khoảng 19h ngày 23/4, Nguyễn Thanh Thơ (18 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (19 tuổi) đều ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, cùng một số đối tượng khác rủ nhau đi nhậu tại quán ốc Béo ở ấp 3, xã Xuân Hưng. Tại đây, ở bàn bên cạnh có Hoàng Văn Phúc (17 tuổi) và em họ Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi) đều ngụ xã Xuân Hưng và một số người bạn khác cũng đang ngồi nhậu. Đến khoảng 21h, giữa Thơ, Thịnh xảy ra mâu thuẫn với Phúc và Long do tranh giành hát karaoke ngay tại quán nhậu. Sự việc sau đó đã được mọi người can ngăn và hai bên đã ra về. Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức, Thơ rủ Thịnh về nhà lấy hung khí quay lại tìm đánh trả thù. Khi thấy Long đang chạy xe máy chở Phúc, Thịnh đã phóng xe đuổi theo chặn lại để Thơ dùng kiếm chém Phúc gục tại chỗ và Long bị thương ở tay. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Phúc và Long được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Phúc đã tử vong còn Long vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc truy bắt đối tượng gây án. Đến khuya cùng ngày, qua công tác vận động, Thơ và Thịnh đã đến cơ quan công an đấu thú. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã triệu tập làm việc với một số đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.