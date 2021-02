Người phụ nữ bị đâm hơn 30 nhát trên xe bus, phản ứng của đám đông hành khách gây sững sờ

Vụ tấn công dã man xảy ra hôm 15/2, trên một chuyến xe bus ở thành phố Culiacan, bang Sinaloa (Mexico). Được biết, nạn nhân là một người phụ nữ 33 tuổi đến từ Tenerife. Khi cô đang có mặt trên xe thì bị gã bạn trai cũ tiếp cận và rút dao đâm.

Ngay khi phát hiện sự việc, tất cả hành khách và tài xế thi nhau tháo chạy và đứng bên ngoài chiếc xe, bỏ lại nạn nhân kêu gào trong tuyệt vọng với tên bạn trai cũ điên cuồng.

Dù bị đâm tàn nhẫn hơn 30 nhát, nhưng người phụ nữ vẫn sống sót thần kỳ nhờ sự che chở của chiếc áo khoác mùa đông dày cộm. Thế nhưng, cánh tay và bàn tay của cô đã phải chịu thương tích nặng nề, máu tuôn xối xả.

Khi kẻ thủ ác định trốn khỏi hiện trường, những người trên xe mới quay lại để sơ cứu cho nạn nhân. Gã đàn ông âm mưu đâm chết bạn gái cũ đã bị bắt giữ trước khi cảnh sát đến. Lúc bị bắt, tên này còn cố gắng tự sát, song lại thất bại và được đưa đi chăm sóc y tế.

Theo Tổng chưởng lý Alejandro Gertz Manero, số vụ giết người liên quan đến nạn "femicide" ở Mexico đã tăng 137% trong vòng 5 năm qua. Đây là thuật ngữ chỉ các vụ án mạng, mà trong đó những người phụ nữ bị sát hại bởi chính bạn trai, chồng hoặc thành viên gia đình mình.

