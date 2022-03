Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong.

Tối 7/3, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo về việc có người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong chùa, công an đã nhanh chóng xác định hiện trường, khoanh vùng, thông báo đến các xã lân cận và Công an thành phố Bắc Ninh để tìm người thân của nạn nhân.

Hiện nhân thân của nạn nhân chưa được xác định. Qua nhận dạng cho thấy người đàn ông ngoài 50 tuổi, cao 160 cm, mặc áo len màu đen, quần thô màu đen, đi giày đen. Người đàn ông được phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, treo mình dưới chân tượng Phật giữa hồ nước trong chùa.

...

Tại hiện trường nạn nhân để lại mấy vỉ thuốc cảm cúm, khẩu trang, bao thuốc lá, bật lửa, chai nước lọc và tiền mặt. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do treo cổ, không có tác động ngoại lực

Đến chiều tối 7/3, địa phương tổ chức chôn cất nạn nhân theo đúng phong tục.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân Trí