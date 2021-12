Người đàn ông tiêm 10 mũi vaccine COVID-19 chỉ trong 1 ngày

Tại New Zealand, người dân không phải trình chứng nhận mũi vaccine trước đó khi đi tiêm chủng. Ảnh: NZME



Giới chức y tế New Zealand đã mở cuộc điều tra về vụ một người đàn ông tiêm 10 mũi vaccine ngừa COVID-19 chỉ trong một ngày. Theo Astrid Koornneef – người quản lý chương trình tiêm chủng và vaccine COVID-19 tại Bộ Y tế New Zealand, cơ quan chức năng coi đây là vụ việc nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho biết người này nhận tiền để đi tiêm thay cho nhiều người khác.

“Chúng tôi rất quan ngại về tình huống này và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ. Việc tiêm vaccine không đúng tiêu chuẩn, giả danh tính để thay cho người khác không chỉ gây nguy cơ gây ra nhiều rủi ro cho bản thân người tiêm, mà còn gây rủi ro cho bạn bè, người thân và cộng đồng và khiến đội ngũ y bác sĩ điều trị cho họ trong tương lai”, bà Koornneef nói.

Tại New Zealand, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng chứng nhận tiêm chủng nội địa trong các hoạt động hàng ngày. Chỉ những người tiêm đủ liều mới được đến những địa điểm này. Hiện tại, có khoảng 89% dân số New Zealand đã hoàn tất tiêm chủng. Với dân số khoảng 5 triệu người, New Zealand ghi nhận 12.500 ca nhiễm và 49 ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát.

