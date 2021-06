Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới vừa qua đời

Ông Ziona Chana và các thành viên trong gia đình.



Thủ hiến của bang Mizoram, Zoramthanga, đã xác nhận thông tin trên trong một bài đăng Twitter. “Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xin được chia buồn với gia đình. Hãy yên nghỉ nhé", ông Zoramthanga viết ngày 13/6 về cái chết của người đàn ông được cho là nhiều vợ nhất trên thế giới.

Ông Chana bị bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Các bác sĩ cho biết tình trạng của Chana xấu đi khi ông có những ngày cuối đời ở làng Baktawng Tlangnuam, bang Mizoram. Chana được đưa tới bệnh viện vào tối 13/6 và các bác sĩ thông báo ông đã qua đời.

Ông Chana có 39 vợ, 94 con, 33 cháu và một chắt, tổng số là 181 người. Đại gia đình của ông Chana xuất hiện hai lần trong chương trình truyền hình nổi tiếng Believe it or Not.

Chana và gia đình của ông lâu nay là điều thu hút đặc biệt của địa phương, với nhiều du khách đổ tới ngôi làng nơi gia đình ông sinh sống.

...

Cuộc đời của ông Chana cũng thu hút sự chú ý của báo chí trong những năm qua.

Đại gia đình sống cùng nhau trong một ngôi nhà bốn tầng với 100 phòng. Các bà vợ của ông ở chung ký túc xá gần phòng ngủ riêng của Chana. Dinh thự là một điểm thu hút khách du lịch lớn trong tiểu bang, với mọi người từ khắp nơi trên thế giới tập trung trong làng để tìm hiểu phong cách sống của gia đình.

Theo Reuters, ông Chana sinh năm 1945. Ông gặp người vợ đầu lớn hơn mình 3 tuổi khi mới 17 tuổi. Gia đình ông thuộc một giáo phái Cơ đốc - Chana Pawl - có khoảng 2.000 tín đồ. Giáo phái cho phép nam giới đa thê được thành lập bởi ông nội của Chana vào năm 1942.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn