Người đàn ông được chủ Mercedes tặng xe: 'Con gái sẽ đỡ mặc cảm với bạn bè'

Anh Lộc chia sẻ cảm xúc khi nhận xe máy mới - Video: LÊ PHAN

Sáng nay, anh Lộc được người bạn chở từ Bình Dương đến quận 12, TP.HCM để nhận xe máy. Cả hai chở nhau trên chiếc xe "cà tàng" anh sử dụng trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua.

Anh Lộc chia sẻ chiếc xe là "cần câu cơm" đó thật ra do vợ xoay xở mà có để anh có cái mưu sinh nuôi sống gia đình.

Anh làm nghề giao hàng inox, ai kêu đâu chạy đó, thu nhập khá bấp bênh. Còn vợ anh cũng không có nghề nghiệp gì chỉ là lao động tự do, "ai kêu gì làm đó". Con gái 15 tuổi đang đi học.

Chiếc xe máy "cà tàng" đã được thay thế, anh Lộc sẽ có phương tiện đi lại an toàn hơn - Ảnh: LÊ PHAN



Nhắc tới con gái, giọng anh chùng xuống. Đắn đo một lúc, anh kể có lần đón con tan học, con bé nói lần sau ba đứng xa chút chứ xe cũ quá sợ bạn bè chọc con. Anh nói "thì con cứ nói ba là xe ôm thôi, con bé lại nói xe ôm cũng không chạy chiếc xe nát dữ vậy".

"Con bé nó thương ba mẹ dữ lắm nhưng không tránh khỏi những nhạy cảm tuổi mới lớn. Sau này đi làm biết khó nhọc để kiếm ra đồng tiền nó sẽ hiểu lòng cha mẹ. Giờ có chiếc xe mới mình đi làm an toàn hơn, đi đón con bé cũng đỡ tủi thân cho nó", anh bộc bạch.

Anh Lộc kể tiếp cả đêm trước khi đi nhận xe anh mừng đến mất ngủ, cứ trằn trọc không yên, đâu nghĩ nhiều điều bất ngờ đến với mình như vậy.

Lúc gây tai nạn, anh xuống xe xin lỗi, mặt tái mét vì không biết tiền đâu mà đền xe. Lo hơn cả là lỡ chủ xe kêu công an đến họ thu luôn chiếc xe thì mất cái "cần câu cơm".

Nụ cười tươi rói của người nhận và niềm vui của người trao - Ảnh: LÊ PHAN

Về phía anh Toàn, sau khi tặng xe cho anh Lộc cũng đã ngỏ ý muốn nếu có thể anh Lộc cứ về công ty mình làm việc.

Chiếc xe được tặng, nét vui hiện rõ trên cả gương mặt hai người trong cuộc. Va chạm giao thông là họa, nhưng cũng là phúc để họ gặp nhau. Người được tặng xe mừng vì có phương tiện mưu sinh mới, người tặng xe lại có niềm vui "được cho người khác".

Nếu biết chia sẻ với nhau, những sự việc tương tự biết đâu sẽ có kết cục thế này thay vì những lời chửi bới, thậm chí người mất tật mang...

