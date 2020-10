Người đàn ông dùng "ma thuật" khiến rắn hổ mang nằm bẹp như gián

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một người đàn ông da màu đang tiến về phía một con rắn hổ mang trườn trên mặt đất với bộ dạng hung dữ. Chỉ vài giây sau khi tiếp cận con rắn, người đàn ông này dùng 1 tay đánh lạc hướng con rắn, tay còn lại tóm lấy đầu con vật rồi nhấc bổng lên.

...

Sau khi cầm con rắn trong tay được một lúc thì người đàn ông lại đặt nó xuống đất. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi được người này vuốt ve vài lần, con rắn nằm bất động và trông rất yếu ớt. Ngay sau đó, người đàn ông lại nhấc con rắn lên, cuộn tròn lại rồi cho vào một chiếc túi.

Hầu hết những người đi đường đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến "màn ảo thuật" của người đàn ông.

Hiện chưa rõ đoạn clip được quay lại ở đâu nhưng ngay sau khi được đăng tải, màn bắt rắn khó tin này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, người đàn ông trong clip đã dùng thuật thôi miên để khống chế con rắn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn