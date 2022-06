Người chồng cũ đột nhiên “biến mất” cùng 90 triệu đồng tiền từ thiện

Chiều 18/6, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng Công an thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, người thân của chị Lâm Thị Diệu Hiền, 39 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cái Nhum đã đến công an địa phương trình báo về việc chồng cũ của chị là Phan Văn Dần, 36 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lấy hết gần 90 triệu đồng tiền từ thiện những tấm lòng hảo tâm giúp chị trị bệnh ung thư.

Giấy CMND của Phan Văn Dần, người đang được cơ quan công an truy tìm.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Cái Nhum đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Đồng thời, liên lạc Công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nơi Dần đăng ký hộ khẩu thường trú để xác minh. Tuy nhiên, Dần không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang tiến hành xử lý các bước tiếp theo.

Theo chị Hiền, hơn nửa năm trước, chị phát hiện mình bị ung thư cũng là lúc chị và Dần ly thân với nhau. Kể từ đó, chị phải một mình nuôi con gái nhỏ và chống chọi với căn bệnh quái ác ngày đêm hoành mà không tiền chữa trị. Còn Dần thì đã có cuộc sống mới.

Chỉ hơn 4 tháng phát bệnh đã khiến chị Hiền tiều tụy, không còn sức sống. Trong khi đó, căn bệnh ung thư đại tràng di căn gan đang chuyển sang giai đoạn IV, đe dọa đến mạng sống của chị từng ngày, từng giờ mà không tiền chữa trị.

Trước hoàn cảnh cùng cực này, chị may mắn được báo chí và chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ kêu gọi ủng hộ gần 90 triệu đồng.

Bị chồng cũ lấy đi hết tiền từ thiện, tình hình sức khỏe của chị Hiền ngày càng sa sút. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nhận số tiền ủng hộ, Dần (chồng cũ chị Hiền), người mà chị nhờ chăm sóc lúc ốm đau đã bất ngờ lấy hết tiền nêu trên rồi rời đi, bỏ chị Hiền ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long một mình trong tình trạng sức khỏe ngàn cân treo sợi tóc.

Ông Dương Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít cho biết, do số tiền ủng hộ đã bị người chồng cũ lấy đi hết nên chị Hiền được người thân đưa về lại quê nhà ở thị trấn Cái Nhum xin tá túc và trông chờ ngành chức năng vào cuộc.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để tiến hành xử lý đúng quy định của pháp luật.

