Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, những ai đang giàu nhất Việt Nam?

Sau chuỗi ngày giao dịch đầy thử thách, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 với diễn biến thăng hoa. Một phiên giao dịch giàu cảm xúc và mang lại nhiều bất ngờ.

Biến động VN-Index trong năm 2020

Chỉ số VN-Index tăng 6,33 điểm tương ứng 0,58% lên 1103,87 điểm; HNX-Index tăng 6,18 điểm tương ứng 3,14% lên 203,12 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 1,04 điểm tương ứng 1,42% lên 74,45 điểm.

Nhìn chung, các chỉ số đều chốt phiên của năm ở vùng điểm cao nhất. Riêng các "ông lớn" trong rổ VN30 cũng đã có một phiên bùng nổ, ghi dấu ấn lớn, góp phần đưa chỉ số này tăng 11,61 điểm tương ứng 1,1% lên 1070,77 điểm.

Tính lũy kế cả năm qua, chỉ số VN-Index tăng 142,88 điểm tương đương 14,87%; HNX tăng tổng cộng 100,61 điểm tương đương 98,15%.

Giá trị giao dịch trung bình trên HSX đạt 6.241,74 tỷ đồng mỗi phiên và trên HNX là 720,58 tỷ đồng/phiên. Tính trung bình, mỗi phiên giao dịch, cả 3 sàn giao dịch (tính cả UPCoM) thu hút được 7.396 tỷ đồng, tăng 58,93% so với trung bình năm 2019. Khối lượng giao dịch trung bình 3 sàn là 430 triệu cổ phiếu/phiên tăng 89,51% so với cùng kỳ.

Với diễn biến tích cực và sự bùng nổ của dòng tiền, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 cũng đã chứng kiến sự "phình to" tài sản của những đại gia Việt.

Tại thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020, nhiều mã cổ phiếu cắm đầu lao xuống đáy và đúng vào lúc đó, Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới 2020.

Chỉ có 4 doanh nhân Việt góp mặt vào danh sách này là những gương mặt quen thuộc gồm: ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup (5,6 tỷ USD); bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà sáng lập Sovico Holding và Vietjet Air (2,1 tỷ USD); ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco (1,5 tỷ USD) và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank (1 tỷ USD).

Tuy nhiên, kể từ tháng 4, giá cổ phiếu phục hồi mạnh đã khiến giá trị tài sản các tỷ phú USD tăng vọt. Đồng thời, những gương mặt cũ quay trở lại với khối lượng tài sản gây "choáng", vị thứ cũng thay đổi đầy bất ngờ trên bảng xếp hạng.

Chân dung những tỷ phú giàu nhất Việt Nam tại thời điểm đầu năm 2021

Thống kê của Forbes ở thời điểm hiện tại cho thấy, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sau 3 quý cuối năm đã tăng lên 6,8 tỷ USD, xếp thứ 356 trong danh sách người giàu thế giới và tiếp tục vững vị trí người giàu nhất Việt Nam.

Tài sản của CEO VietJet Air - bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã hồi phục lên 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1181 thế giới.

Gây bất ngờ nhất là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ông Long từng được ghi danh vào danh sách tỷ phú thế giới Forbes tháng 3 năm 2018 với khối tài sản lúc đó là 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, trong hai đợt xếp hạng tiếp theo vào năm 2019 và 2020 thì "ông trùm" ngành thép Việt lại bị rớt khỏi danh sách này.

Nhờ đà tăng phi mã của cổ phiếu HPG, giá trị tài sản ròng của ông Trần Đình Long cuối năm 2020 đã đạt 2 tỷ USD và xếp thứ 1491 thế giới. Mức độ giàu có của ông Long hiện tại thậm chí vượt qua cả ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank.

Về phía ông Hồ Hùng Anh, hiện tại, giá trị tài sản của vị đại gia này cũng đã tăng lên con số 1,8 tỷ USD, xếp thứ 1647 tỷ giới. Cùng với đó, tài sản của ông chủ Masan Group Nguyễn Đăng Quang cũng đạt mức 1,5 tỷ USD, xếp thứ 1842.

Tài sản của ông Trần Bá Dương và gia đình cũng ghi nhận vào khoảng 1,5 tỷ USD, xếp thứ 1892.

Thống kê của Tạp chí Forbes về tài sản các tỷ phú USD của Việt Nam theo thời gian thực (real time)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup hiện được giao dịch mức 108.200 đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu tháng 4.

VJC của VietJet Air đóng cửa phiên cuối năm ở mức giá 125.000 đồng, tuy vẫn giảm 14,5% so với đầu năm nhưng vẫn tăng 28,6% so với cuối tháng 3 và phục hồi 32,28% so với đáy cuối tháng 7.

HPG là mã cổ phiếu tăng sốc nhất, với mức tăng 115,36% so với đầu năm và tăng tới 212,41% (tương ứng tăng gấp 3 lần thị giá) so với mức đáy cuối tháng 3.

MSN của Masan Group nhờ đà tăng mạnh giai đoạn tháng 10- tháng 11 nên thị giá cao hơn hồi đầu năm 59,23% và tăng 83,6% so với đáy cuối tháng 2 lên mức 88.900 đồng.

Một mã cổ phiếu khác có liên quan là TCB của Techcombank cũng có đà tăng rất ấn tượng thời gian qua. Ở mức giá 31.500 đồng hiện tại, TCB đã tăng 33,76% so với đầu năm và tăng giá tới 110% so với đáy hồi đầu tháng 4.

Giai đoạn đầu năm 2021, thị trường chứng khoán dự báo sẽ vẫn tiếp tục giao dịch sôi động. Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể đà tăng trưởng giá cổ phiếu và đi kèm với đó là giá trị tài sản các tỷ phú USD của Việt Nam cũng sẽ biến động theo.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí