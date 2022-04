Nghi phạm sát hại người phụ nữ xinh đẹp tại chung cư mini khai gì?

Sáng 16-4, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong chung cư mini trên địa bàn quận.

Trước đó, vào sáng ngày 15-4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H. (SN 1987; thường trú tỉnh Hoà Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Sau 12 giờ tích cực điều tra truy xét, tối 15-4, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt được nghi phạm giết người phụ nữ ở chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi đối tượng này ở trên một chiếc xe khách giường nằm, đang chạy trên địa phận tỉnh Quảng Bình, với lộ trình tiếp theo là các tỉnh phía Nam.

Danh tính đối tượng được xác định là Phùng Văn Vinh (SN 1994), trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phùng Văn Vinh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Nội

... Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng từ Quảng Bình về Hà Nội để điều tra thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Tại cơ quan Công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12-4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H. bao giờ trả được tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn. Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 15-4, một người bạn của nạn nhân sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới căn phòng trọ trên tầng 2 một chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Sau khi mở được cửa để vào trong phòng, mọi người tá hoả phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Nhiều đồ vật trong căn phòng bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Nạn nhân là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, được mọi người đánh giá là xinh xắn, tính tình hòa đồng, thuê trọ ở tầng 2 của chung cư mini trên.

Tác giả: B.H.Thanh - D.Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động