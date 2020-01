Nghi án đường dây lừa, ép nữ sinh cấp 2 bán trinh ở Hà Nội

Trung tâm tin tức VTV24 mới đây đã công bố đoạn clip được quay bằng camera giấu kín ghi nhận những trường hợp nữ sinh bị ép bán trinh tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo nội dung được phóng viên Chuyển động 24h ghi nhận, một số trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 15 đã bị lừa và “ép” vào đường dây mua bán trinh tiết trên địa bàn TP.Hà Nội. Trường hợp đầu tiên là một nữ sinh lớp 9 bị một nữ sinh khác đang theo học lớp 11 giới thiệu vào đường dây.

Your browser does not support the video tag.



Phóng sự về vụ việc. Nguồn: VTV24

Em này bị 2 người đàn ông ngồi chờ sẵn và bị ép buộc phải “quan hệ tình dục” trong khi bản thân vẫn chưa có bất kỳ một chút kiến thức nào về việc đó. Em này sau đó phải thực hiện theo trong sự sợ hãi của bản thân.

Mỗi phi vụ trót lọt, các em sẽ nhận được từ 5 – 10 triệu đồng, thế nhưng số tiền này sau đó đã bị các “cò”, “lái” ăn chặn để rồi số tiền tới tay nữ sinh chỉ là 500.000 đồng. Đắng cay hơn, một số em sau đó chẳng nhận được gì ngoài sự sợ hãi, nỗi ám ảnh kinh hoàng mà chắc chắn rằng, chúng sẽ đi theo các em trong suốt quãng đời còn lại.

Hình ảnh từ phóng sự của VTV24. Ảnh chụp màn hình

Đi sâu vào tìm hiểu vụ việc, các em cho biết, các em đều không biết về "công việc" hay nói chính xác hơn là đường dây này. Các "tú bà" đã dùng mọi chiêu trò dụ dỗ về một công việc nhẹ, lương cao và chỉ làm vào thời gian rảnh.

Các em đã tin vào những lời dụ dỗ đó và chỉ đến khi bị đưa vào những phòng khách sạn đóng kín các em mới vỡ lẽ nhưng đã quá muộn, bởi luôn có người theo dõi, giám sát các em đến khi "giao dịch" hoàn thành.

Đường dây này được điều hành bởi những đối tượng xảo quyệt với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng đưa các em di chuyển với những con đường khác nhau bằng những phương tiện di chuyển khác nhau để đánh lạc hướng chú ý, khiến các em dù trốn được nhưng cũng không biết đường về.

Trong số những em bị lừa, ép vào đường dây này, đã có 1 em may mắn trốn thoát. Nhưng sau đó em đã liên tục bị các đối tượng môi giới đe dọa không được tiết lộ, buộc em chỉ có thể giấu kín.

Tác giả: PV (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn