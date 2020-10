Nghệ An: Tiễn biệt bốn liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về với đất mẹ

Sáng ngày 19/10, 4 liệt sỹ hi sinh tại Rào Trăng được đưa về Nghệ An an táng.



Sáng ngày 19/10, 4 liệt sỹ quê ở Nghệ An hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3được đưa về quê nhà ở Nghệ An an táng. Bốn liệt sỹ gồm Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn là Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984) phường Bến Thủy, TP Vinh, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Tạm biệt Rào Trăng 3 các anh về với quê nhà.

Trong đó liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. 3 liệt sỹ còn lại sẽ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh. Sáng nay TP Vinh, Nghệ An mưa vẫn không ngớt, nhiều người đội mưa đến từ sớm chờ ở nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh trên đường Mai Hắc Đế để dâng nén hương đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ.

Tại đây công tác tổ chức lễ viếng, lễ tang được lực lượng chức năng chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Những cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ đứng nghiêm trang dưới mưa. Những vành khăn tang trắng, nỗi đau thương mất mát quá lớn, không ai có thể cầm nổi nước mắt. Người thân, đồng đội dâng nén hương tiễn biệt các anh về với đất mẹ.

Vành khăn tang trắng, nỗi đau thương mất mát quá lớn.



