Nghệ An phát hiện ca dương tính với COVID-19 trong khu cách ly

Theo Sở Y tế Nghệ An, đến ngày 29-4, toàn tỉnh đang quản lý và cách ly cho 613 trường hợp. Dự kiến ngày 2-5, Nghệ An sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 từ 18.500 liều vắc xin phòng COVID-19 của Tập đoàn Astra Zeneca do Bộ Y tế phân bổ.