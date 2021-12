Nghệ An, Hà Tĩnh thông tin việc mua kít xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á

Liên quan đến vấn đề mua sắm kít xét nghiệm của công ty Việt Á, TS. Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An, cho biết, đến thời điểm này, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu là các vật tư, sinh phẩm chạy xét nghiệm sàng lọc và không mua test nhanh.

Ngoài công ty Việt Á, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu dịch COVID-19 đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của công ty Việt Á, 32 tỷ đồng mua của các công ty khác). 28 tỷ đồng Nghệ An mua sinh phẩm của công ty Việt Á được thực hiện ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng.

Về thông tin Nghệ An là một trong tám tỉnh, thành, 16 địa điểm có khám xét, Giám đốc CDC Nghệ An cho hay, ngày 10/12, Bộ Công an bắt giữ một đối tượng liên quan vụ án công ty Việt Á khi đối tượng này đang trú ngụ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh.

Trụ sở CDC Nghệ An.

...



Cũng theo TS. Nguyễn Văn Định, quan điểm của tỉnh Nghệ An là đã mua sắm phải đúng quy trình. CDC Nghệ An xây dựng gói thầu xuất phát từ nhu cầu rồi trình UBND tỉnh chủ trương kinh phí đáp ứng đúng tình hình dịch.

“Có thời điểm xây dựng gói thầu từ khi giá còn cao nhưng đến khi hoàn thành, tại thời điểm mua thì giá xuống thấp. Được chỉ đạo từ Sở Y tế, CDC Nghệ An chỉ chấp nhận giá tại thời điểm khi mua. Theo giá mặt bằng chung của cả nước, Nghệ An mua ở giá thấp nhất. Đơn cử, khi xây dựng gói thầu thì giá 509.250 đồng nhưng đến thời điểm mua thì thương thảo chỉ còn 470.000 đồng. Khi cả nước đang mua giá 470.000 đồng thì Nghệ An mua xuống 367.500 đồng. CDC Nghệ An luôn cố gắng tham mưu và mua các mặt hàng với giá thấp nhất nhưng cũng đảm bảo cung ứng đủ phục vụ chống dịch”, Giám đốc CDC Nghệ An nói thêm.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngành y tế địa phương chưa nhận được công văn yêu cầu phối hợp của cơ quan điều tra.

Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo CDC Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi đang tổng hợp, rà soát lại số lượng chi tiết. Việc mua được thực hiện vào thời điểm năm 2020 và năm nay”.



Tác giả: Cảnh Huệ - Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong