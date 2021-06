Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập 5 chi nhánh

Cụ thể, BAC A BANK được thành lập 5 chi nhánh mới gồm:

- Chi nhánh Hòa Bình: Số 714 Cù Chính Lan, Tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Chi nhánh An Giang: Số 34-36 đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Chi nhánh Bình Thuận: Số 241 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Chi nhánh Đồng Tháp: Số 78/80 đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Chi nhánh Hải Dương: Số 42 Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thành lập 4 phòng giao dịch

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chấp thuận việc BAC A BANK đủ điều kiện thành lập 4 phòng giao dịch, cụ thể:

-Phòng giao dịch An Đông tại tỉnh Thừa Thiên - Huế: Lô 8 đường số 10 An Cựu City, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế;

- Phòng giao dịch Long Thành - Chi nhánh Đồng Nai: Số 290 đường Lê Duẩn, Tổ 20, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

- Phòng giao dịch Sơn Hòa - Chi nhánh Phú Yên: Số 57 đường Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Phòng giao dịch Khánh Xuân - Chi nhánh Đắk Lắk: Số 432 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

BAC A BANK có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận tại văn bản này theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận, BAC A BANK phải khai trương hoạt động của chi nhánh, các phòng giao dịch nêu trên.

Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiên hết hiệu lực./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ