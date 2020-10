Mưa lũ kéo dài, học sinh nhiều nơi ở Hà Tĩnh được nghỉ từ ngày mai

Một trường học di dời bàn ghế, đồ dùng học tập... lên chỗ cao tránh mưa lũ ngập lụt. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Chiều 18/10, thông tin từ ngành Giáo dục Hà Tĩnh cho biết: Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước ảnh hưởng của diễn biến thời tiết mưa lũ, 7 huyện, thành phố trong tỉnh đã cho hơn 200.000 học sinh nghỉ học từ ngày 19/10.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, liên tục kéo dài, nhiều công trình thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi đồng loạt xả lũ đã gây ngập úng ở nhiều nơi. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường nhiều biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Mưa lũ kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt ở một số địa bàn như: huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh. Ngành Giáo dục đã thông báo cho học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học Cơ sở ở 350 trường thuộc 7 huyện, thành phố nói trên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tại các địa bàn còn lại, các phòng Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo các trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học sẽ tiếp tục khi nước rút, kế hoạch dạy bù sẽ được các trường bố trí hợp lý để đảm bảo theo phân phối chương trình./.

