Một trong hai cá nhân bị công an tra soát tài sản từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá

Như Chuyên trang Tầm nhìn – Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

Nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản và thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) tra soát, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản nhà, đất và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của 2 cá nhân để phục vụ công tác điều tra, gồm: ông Nguyễn Bá Hùng, sinh ngày 20/8/1966, số CCCD 038066011557 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 27/4/2021 và ông Văn Xuân Hùng, sinh ngày 17/9/1959, số CCCD 038059012873 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 11/8/2021.

Công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.



Dư luận đặt câu hỏi, ông Nguyễn Bá Hùng và ông Văn Xuân Hùng là ai, có liên quan gì đến vụ án này?

Theo xác minh, ông Nguyễn Bá Hùng và ông Văn Xuân Hùng đã từng công tác tại Sở Tài chính Thanh Hoá, trong đó, ông Văn Xuân Hùng từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý công sản và Giá cả. Hiện ông Văn Xuân Hùng đã nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, còn ông Nguyễn Bá Hùng đang giữ chức Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân.

Trước khi giữ chức Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, ông Nguyễn Bá Hùng từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Như Xuân.

Theo tìm hiểu, ngày 8/10/2013, Sở Tài chính có Công văn số 3664 tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xác định tiền sử dụng đất nộp NSNN của Công ty TNHH 1 thành viên Sông Mã (Công ty Sông Mã) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (Công văn số 3664 do ông Nguyễn Bá Hùng thời điểm đó là Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá ký ban hành).

... Công ty Sông Mã được giao đất năm 2013, nhưng tiền sử dụng đất lại tính theo đơn giá năm 2009!?.



Theo công văn trên, Sở Tài chính đã tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tiền sử dụng đất nộp NSNN của Công ty Sông Mã theo giá đất mà UBND tỉnh thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3885 ngày 02/11/2009 là 21.000.000 đồng/m2. Có nghĩa là Công ty Sông Mã được giao đất năm 2013, nhưng tiền sử dụng đất lại tính theo đơn giá năm 2009.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá giảm trừ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đường giao thông (656,2m2, tương đương với 13.780.200.000 đồng) cho Công ty Sông Mã. Trong khi đó, tại Công văn số 6623 ngày 14/9/2012 trả lời đề nghị Công ty Sông Mã về việc này, UBND tỉnh Thanh Hoá đã khẳng định, Công ty Sông Mã đề nghị không tính diện tích đất đường giao thông 656,2m2 là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Vì phần diện tích 656,2m2 nằm trong tổng diện tích đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt giá giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Sông Mã. Mặt khác, diện tích đất đường giao thông (656,2m2) thực tế là diện tích đất lưu không các công trình và đất dành cho việc đi lại trong khu vực dự án.

Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, nguồn tin riêng mà phóng viên có được cho thấy, ngày 29/01/2013, UBND tỉnh Thanh Hoá mới ban hành quyết định giao đất cho Công ty Sông Mã, nhưng trước đó, ngày 16/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (thời điểm đó là ông Trịnh Văn Chiến) đã ký, ban hành Công văn số 5815 cho phép Công ty Sông Mã (chủ đầu tư cấp I) chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng toà nhà hỗn hợp 15 tầng thuộc dự án Hạc Thành Tower cho Công ty Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp II).

Công văn số 5815 được ban hành trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1569 ngày 20/7/2012 (Công văn số 1569 do Trịnh Huy Triều thời điểm đó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành).

Về phía Công ty Sông Mã, thời điểm năm 2012, người ký Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower; Đơn xin giao đất; Công văn điều chỉnh toạ độ ranh giới khu đất công trình Hạc Thành Tower… được xác định là ông Đinh Xuân Hướng (thời điểm ông Hướng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã) Hiện ông Đinh Xuân Hướng đang giữ chức Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh. Người ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Huy Hoàng là người kế nhiệm ông Đinh Xuân Hướng - ông Nguyễn Văn Hoà./.

Tác giả: Anh Phạm

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn