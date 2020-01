Một phụ nữ bất ngờ thoát y giữa sân bay

Theo Daily Mail, hiện chưa rõ tên tuổi của người phụ nữ trên. Theo hình ảnh ghi được từ máy quay an ninh, cô gái trên chỉ mặc quần, áo lót màu xanh khi lang thang tại sân bay vào giữa đêm, vừa đi vừa hát to. Sau khi lột áo lót, cô này bắt đầu cởi quần rồi khoả thân đi lại.

Ít phút sau, người phụ nữ được phát hiện đang ngồi trên nóc một chiếc xe tuần tra cảnh sát, vẫn trong tình trạng không một mảnh vải nào trên người.

Các hành khách tại sân bay quốc tế Maimi cho hay, họ bị sốc trước cảnh tượng trên. “Tôi hy vọng điều tương tự như vậy sẽ không tái diễn”, hành khách Tay Credit cho hay.

Cảnh sát sân bay sau đó đã xác nhận trường hợp trên và cho hay, người phụ nữ này đã bị tạm giữ để kiểm tra thần kinh. Lực lượng an ninh cũng cho biết, cô này dường như đang bị ảo giác và nói năng không mạch lạc khi họ tiếp cận.

Thông báo của sở cảnh sát sát Miami cho biết, vụ việc xảy ra vào 11h40 đêm ngày 13/1/2020.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet