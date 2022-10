Máy bay chở khách Myanmar bị tấn công

Máy bay bị tấn công được cho là một chiếc ATR 72 của hãng hàng không Myanmar National Airlines (Ảnh minh họa: Xinhua).

Theo Tân Hoa Xã, vụ tấn công nhằm vào máy bay của hãng hàng không Myanmar National Airlines chở 63 hành khách từ thành phố Yangon đến Loikaw.

"Một máy bay từ Yangon đến Loikaw hôm 30/9 đã bị bắn ở khu vực làng Wah La Poe gần sân bay Loikaw. Một hành khách bị thương ở tai do đạn xuyên qua cabin", Zaw Min Tun, người đứng đầu cơ quan thông tin của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho hay.

...

Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn và hành khách bị thương được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Lực lượng an ninh đã siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn ở sân bay và các khu vực lân cận.

Ông Zaw Min Tun cho rằng, vụ tấn công có thể do lực lượng nổi dậy thực hiện. "Tôi muốn nói rằng, vụ tấn công nhằm vào máy bay chở khách là một tội ác chiến tranh. Người dân và các tổ chức yêu chuộng hòa bình cần lên án hành động này", ông nhấn mạnh.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân Trí