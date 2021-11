Màn đánh ghen 'độc nhất vô nhị': Vợ tra hỏi chi tiết chuyện ái ân, 'tiểu tam' rành mạch kể lại

Những "phi vụ" đánh ghen vốn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện vẫn khiến dân mạng không ngừng quan tâm.

Mới đây nhất, mạng xã hội lại đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh "chính thất" và "tiểu tam" có màn đối chất với nhau sau khi chuyện bí mật hẹn hò bị bại lộ.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, màn đánh ghen này không có lời lẽ thô tục, gắt gỏng; cũng không xảy ra việc "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" như những màn đánh ghen thường thấy trên mạng xã hội trước đó.

Theo đó, "tiểu tam" lúc này khá e dè, khép nép, khoanh hai tay lại nói chuyện với người vợ. Còn về phía người vợ vừa quay clip "tiểu tam" vừa tra hỏi: "Đi với chồng tôi bao nhiêu lần, ngủ với nhau bao nhiêu lần, đi ăn bao nhiêu lần?".

"Tiểu tam" thật thà đáp: "Đi một lần"

"Đi một lần là ở đâu" - người vợ hỏi

"Em không nhớ chỗ đấy là chỗ nào? Em không nhìn biển hiệu nên không nhớ chỗ đấy là chỗ nào?" - tiểu tham nói.

...

"Nói tiếp" - người vợ đáp.

Lúc này, "tiểu tam" rành mạch khai: "Từ 2h15 đến 3h kém 15, trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Ở đấy nó lấy 60.000 đồng và vào nửa tiếng nó vẫn lấy bấy nhiêu tiền. Đi nhà nghỉ 1 lần, đi uống nước 2 lần và chưa đi ăn ở đâu".

"Tiểu tam" khoanh tay "khai báo" rành mạch chuyện qua lại với chồng của người phụ nữ



Tiếp đó, người vợ vẫn tiếp tục tra hỏi chi tiết với ái ân giữa "tiểu tam" với chồng của mình. Vẫn giữ thái độ như lúc đầu, "tiểu tam" khá thật thà trả lời từng câu hỏi của người vợ.

Sau khi đã tra hỏi xong tất cả, người vợ bấm lưu clip và ra về.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra ngao ngán trước việc ngoại tình của gã chồng và cô "tiểu tam". Đây là hành động thật khó để chấp nhận, vừa phá nát hạnh phúc một gia đình, vừa làm tổn thương người vợ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của người vợ. Không cần gào thét hay đánh đập ầm ĩ nhưng vẫn khiến "tiểu tam" phải sợ hãi.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn