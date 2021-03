Loạt doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 18/3, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 853/TB-CT về việc các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, tính đến ngày 28/2/2021, có 176 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 841,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại só 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ lên đến hơn 271,8 tỷ đồng (tăng hơn 8 tỷ đồng so với tháng 11/2020) .

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được thành lập từ năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu làm đại diện pháp luật. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP. Vinh. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007.

Văn phòng Ban quản lý dự án và sàn giao dịch bất động sản Minh Khang ở đường Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng



Theo phê duyệt ban đầu, dự án gồm 1 khách sạn 3-4 sao diện tích 3.792 m2; siêu thị dược - thiết bị y tế, văn phòng cho thuê 3.350 m2; khu khám chữa bệnh 368 m2; nhà ở liền kề 115 m2/50 hộ, nhà biệt thự 350 m2/15 hộ, nhà phố vườn 184 m2/15 hộ, nhà ở xã hội và nhà công nhân viên từ 45 - 90 m2/90 hộ; đất giao thông 1,35 ha; đất cây xanh 1,39 ha...

Dự án được triển khai từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án này liên tục dính các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Từ năm 2015 đến nay, Đội quản lý trật tự xây dựng TP. Vinh đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với chủ đầu tư dự án.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang cũng là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn. Bệnh viện này đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2009 với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD (175 tỷ đồng), diện tích 10.000 m2 giữa trung tâm TP. Vinh

Năm 2016, Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ 8 tháng lương của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn và đến nay đã ngừng hoạt động.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế ở Nghệ An tính đến ngày 28/2/2021



Đứng thứ 2 trong danh sách nợ thuế là CTCP Xây dựng 16-Vinaconex (có địa chỉ tại số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) với số nợ hơn 58,6 tỷ đồng (tăng hơn 600 triệu so với tháng 11/2020).

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP xây dựng 16 Vinaconex có 16 ngành nghề kinh doanh, trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạc đi thuê. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2004, người đại diện pháp luật là ông Thái Văn Bá.

Tại Nghệ An, công ty này là chủ đầu tư của Dự án xây dựng nhà cao 15 tầng - khối 13, 14 ở phường Trường Thi, TP.Vinh; Khu nhà ở liền kề và văn phòng ở phường Trường Thi; Dự án xây dựng khu tái định cư xã Hưng Hoà, TP. Vinh (đã bị tỉnh Nghệ An thu hồi vì không triển khai)...

Ngoài ra, Công ty TNHH An Thịnh Khang (Nghệ An) tiếp tục được "bêu" tên trong danh sách nợ thuế với số nợ hơn 56,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (TP.HCM) hơn 51,8 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Địa ốc Trống Đồng (Nghệ An) hơn 44,8 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 hơn 22,7 tỷ đồng (Nghệ An); CTCP 482 (Nghệ An) hơn 20,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào (Nghệ An) hơn 19,6 tỷ đồng…, công ty nợ ít nhất trong danh sách nợ thuế lần này là CTCP Tư vấn 409 (Nghệ An) với số tiền nợ thuế hơn 204,6 triệu đồng.

Tác giả: Văn Dũng



Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư