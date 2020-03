Lệ Quyên khoe body gợi cảm với đồ bơi cắt xẻ táo bạo, phơi nắng chống Covid-19

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ loạt ảnh mặc đồ bơi gợi cảm, đứng tạo dáng dưới gốc thông trên bãi biển.

Trong ảnh, nữ ca sĩ “Sầu tím thiệp hồng” mặc đồ bơi một mảnh họa tiết hoa trên nền đen. Thiết kế xẻ ngực sâu, khoét lưng giúp cô khoe triệt để lợi thế vóc dáng trước ống kính. Bên cạnh đó, đôi chân thon dài, săn chắc cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Lệ Quyên khoe dáng nuột với đồ bơi một mảnh.

“Biển, nắng, gió, cát, lấy năng lượng và tinh thần khi chưa làm được gì mùa dịch. Phơi nắng giết Covid-19”, Lệ Quyên viết.

Ngoài ra, cô không quên nhấn mạnh, những bức ảnh mới được chụp bằng camera thường, không qua phần mềm hay chỉnh sửa photoshop.

Cô khẳng định ảnh chụp thật, không qua chỉnh sửa hay camera "ảo".

Những bức ảnh nhận được hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng trăm bình luận. Rất nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của giọng ca sinh năm 1981 được để lại: “Ôi, miên man”, “Nóng bỏng muốn nhức mắt luôn”, “Bỏng mắt, nức lòng người hâm mộ”, “Cô ấy quá đẹp”…

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Lệ Quyên đang trong thời kỳ tạm dừng công việc do bùng phát dịch Covid-19. Hôm 11/3, người đẹp 8x có đăng thông báo hủy tất cả các show diễn tại Mỹ vào tháng 3 để tránh lây lan dịch bệnh.

“Vì lý do dịch bệnh do coronavirus (Sars-CoV-2) gây ra làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống, công việc cũng như vấn đề đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như các nước khác trên toàn thế giới. Vì lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh này và bảo vệ cho sự an toàn của quý khán giả, Lệ Quyên cùng ban tổ chức quyết định huỷ bỏ tất cả các show trong tháng 3/2020 tại Mỹ.

Lệ Quyên và ban tổ chức cùng các anh chị em nghệ sĩ khác thành thật cáo lỗi cùng quý vị về sự cố ngoài ý muốn trên. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khoẻ và bình an. Mong toàn thế giới sẽ vượt qua mùa dịch để Quyên trở lại Mỹ gặp khán giả sớm nhất”, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Động thái này từ Lệ Quyên nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng.

Tác giả: TÚ OANH

Ảnh: Facebook

Nguồn tin: Báo Tiền Phong