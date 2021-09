Lại thêm một giảng viên mắng sinh viên là 'óc trâu' trong khi dạy trực tuyến

Màn hình lớp học trực tuyến khi giảng viên mắng sinh viên CHỤP TỪ CLIP

Một đoạn clip ngắn ghi lại màn hình của lớp học trực tuyến được cho là thuộc bộ môn cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lan truyền trên trang Facebook của sinh viên, khiến không ít người thấy "sốc" khi giảng viên mắng sinh viên rất căng thẳng.

Trong clip này, giảng viên dường như không kiềm chế được cơn tức giận của mình khi sinh viên làm bài chưa đúng, nên đã lớn tiếng: "Như là cái óc trâu vậy, nói hoài rồi cũng không làm, tôi giải cho thằng này, thằng kia không nghe rồi cũng y chang. Một việc đơn giản nhất, các cái số đánh nó phải nằm trong hình chữ nhật, kêu hoài tại sao không làm? Tại sao không làm? Tại sao?". Xen giữa tiếng giảng viên là tiếng nam sinh viên: "Dạ, để em chỉnh lại". Thầy tiếp tục hét lên: "Tại sao không làm?". Sinh viên đáp lại: "Dạ để em chỉnh lại ạ... ". Nhưng giọng giảng viên vẫn tiếp tục quát lớn hơn: "Tại sao không làm?".

Ngay sau đó, clip được sinh viên đưa lên trang Facebook và trở thành đề tài bán tán xôn xao. Đa số sinh viên đều cảm thấy "sốc" và khó chấp nhận với cách giảng viên thể hiện trong lớp học trực tuyến, cho dù có một số ý kiến cho rằng có thể giảng viên đang bị áp lực chuyện gì đó nên ảnh hưởng tới tâm lý khi giảng dạy.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, xác nhận: "Đúng là cách đây không lâu, có chuyện giảng viên của trường nổi nóng và có những lời lẽ chưa phù hợp với sinh viên trong lớp học trực tuyến. Ngay sau khi biết thông tin, tôi đã gọi điện thoại trực tiếp cho giảng viên để trao đổi và đề nghị giảng viên xin lỗi. Giảng viên cũng đã nhận mình sai và xin lỗi trước toàn thể lớp học này. Sự việc xảy ra như vậy, một phần trách nhiệm thuộc về trường, nên ban giám hiệu lập tức có một bức thư ngỏ nhằm chia sẻ về những khó khăn mà thầy cô đang gặp phải, đồng thời đề nghị thầy cô giữ cách ứng xử đúng mực với sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh mà cả thầy và trò đều rất căng thẳng này".

Thư ngỏ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gửi giảng viên

Được biết thư ngỏ này đã được gửi tới email cán nhân của toàn bộ giảng viên trong trường. Trong thư có đoạn: "Xin các thầy cô quan tâm kìm hãm các mối bực dọc tâm lý, giữ các ứng xử đúng mực của một người làm công tác giảng dạy, tránh các từ ngữ, các phát biểu quá nặng nề. Việc giảng dạy online dẫu sao còn quá mới với tất cả chúng ta, mà bầu không khí trong lớp online lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo niềm hứng khởi học tập của sinh viên, nên một lần nữa rất mong quý thầy cô hết sức quan tâm đến vấn đề này".

Bức thư nhẹ nhàng trên được cho là đúng lúc, kịp thời, cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của giảng viên trong trường. "Chúng tôi tin rằng sau sự việc này thì rất nhiều giảng viên sẽ nhìn lại mình và có điều chỉnh phù hợp để tạo nên một không khí học tập thoải mái, bớt áp lực hơn trong các lớp học trực tuyến", PGS-TS Trần Thiên Phúc chia sẻ.

