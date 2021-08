Kinh hoàng khoảnh khắc lũ cuốn phăng cầu ở Đài Loan

Your browser does not support the video tag.

Video lũ cuốn phăng cầu ở Đài Loan

Hình ảnh từ video do Focus Taiwan đăng tải cho thấy dòng nước lũ đã chảy qua một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan trước khi phá hủy cây cầu này hôm 7/8.

Các bộ phận của cây cầu bằng bê tông bị cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết.

...

Theo Focus Taiwan, vụ sập cầu đã cắt đứt đường vào các ngôi làng ở vùng núi gần đó, khiến các khu vực này bị cô lập.

Bão Lupit suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất vào cuối tuần qua.

Chính quyền các địa phương ở Đài Loan đã tiến hành sơ tán người dân, đóng cửa các trường học để ứng phó với mưa lũ.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân Trí