Không khí lạnh tiếp tục bổ sung, Bắc Bộ còn rét đậm, rét hại đến mùng 4 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao thậm chí có nơi dưới 3 độ C. Từ 31/1 đến ngày 4/2, không khí lạnh liên tục được bổ sung, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ảnh minh họa



Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh có thể xuất hiện mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; khu vực Trung Trung Bộ có nơi có dông, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có gió, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 20 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Vùng núi 7-10 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

... Ảnh minh họa



Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11- 16 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có nơi có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Phía Nam nhiệt độ cao hơn, từ 28-31 độ C.

Tác giả: Mây

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn