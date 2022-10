Không được xuống xe trên cao tốc để 'giải quyết nỗi buồn', hành khách đòi đánh luôn tài xế

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam hành khách đòi đánh tài xế vì không được xuống xe trên cao tốc để đi vệ sinh.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, sự việc được camera giám sát của ô tô ghi lại vào lúc 0h38' ngày 19/10/2022 trên chiếc xe. Đoạn clip cho thấy, chiếc xe này chở một đoàn người vừa đi đám cưới ở Phú Thọ về Hà Nội, có nhiều người lim dim ngủ và một số thanh niên đang tụ tập ngồi phía đầu xe.

Lúc này, một người đàn ông tiến lên níu vai tài xế đòi dừng xe để đi vệ sinh. Sau khi không được đáp ứng, vị khách có biểu hiện quá khích, đòi lao lên đánh tài xế nên tài xế vừa điều khiển xe ô tô vừa đề nghị mọi người kéo người này ra đằng sau.

Tài xế nói rõ xe đang đi trên cao tốc, trên xe đang có nhiều người, hành động của nam hành khách rất nguy hiểm và xe sắp tới trạm dừng nghỉ rồi.

Thế nhưng hành khách này vẫn rất hung hăng, bất chấp nhiều người đi cùng trên xe giữ lại. Cuối cùng tài xế đành phải dừng xe mở cửa cho người này xuống xe đi vệ sinh.



Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây tranh cãi dữ dội tại các diễn đàn. Một số người đồng tình với thái độ kiên quyết của tài xế khi cố gắng tuân thủ luật, không dừng xe trên cao tốc để tránh nguy hiểm.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng tài xế nên linh động vì vấn đề này liên quan tới sinh lý của con người thì khó có thể kiềm chế được. Nhiều trường hợp cố nhịn đi vệ sinh có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao khắp các diễn đàn trên mạng xã hội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn