Khởi tố vụ án Trốn thuế tại Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh

Tối 18/9, thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế với sự việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (Công ty TTBYT Hà Tĩnh).

Đồng thời, CQĐT cũng đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Mai Thị Hoa (SN 1974), Giám đốc Công ty TTBYT Hà Tĩnh về tội Trốn thuế, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tối cùng ngày, Cơ quan công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hoa và trụ sở Công ty trên ở địa chỉ số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.

Công an thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty TTBYT Hà Tĩnh.

Trước đó, ANTT đăng tải bài viết "Vụ 'nâng khống giá khủng': Ai ký cho Công ty TTBYT Hà Tĩnh trúng hàng loạt gói thầu?" phản ánh sự việc Công ty TTBYT Hà Tĩnh có hành vi "nâng khống" giá trị của 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp, cung cấp cho 4 bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh này.

Sau loạt phản ánh của các cơ quan báo chí, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 8 đến 12/2018, Công ty TTBYT Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam. 2 bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là 523.600.000 đồng (đã tính thuế GTGT), tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2.094.400.000 đồng.

Trong số 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà được Công ty The One Việt Nam và Công ty CP Đầu tư TTBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng kinh tế số 08082018/HĐKT/TBG/HT-TO ngày 8/8/2018. Còn lại 3 bộ máy giặt, máy sấy lại lắp đặt tại 3 bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, 2 bên thống nhất mua bán không ký hợp đồng.

Việc mua bán 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên giữa Công ty The One Việt Nam với Công ty TTBYT Hà Tĩnh được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty TBYT Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại số 24 ngách 32/11, đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và giá trị được nâng lên 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).

Tiếp đó, Công ty CP Đầu tư TTBYT Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện tuyến huyện gồm Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ với tổng số tiền 12 tỷ đồng bao gồm thuế GTGT, đã xuất hóa đơn, hạch toán, thanh toán đầy đủ.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, CQĐT Công an Hà Tĩnh xác định, Công ty TTBYT Hà Tĩnh do bà Mai Thị Hoa giữ chức vụ Giám đốc đã có hành vi Trốn thuế nên tiến hành khởi tố, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT