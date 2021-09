Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh sĩ quan quân đội

Ngày 12/9, nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can Võ Thành Phúc, 52 tuổi, ngụ quận 7 và Trần Vũ Hàn Minh Nhật, 35 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h45 ngày 9/9, tổ kiểm soát quân sự thuộc Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 31, Bộ tư lệnh Tp.Hồ Chí Minh trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, đã phát hiện một người mặc quân phục, gắn quân hàm đại úy, chạy xe gắn máy đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh, có biểu hiện khả nghi.

Bị kiểm tra giấy đi đường nhưng người đàn ông mang quân phục này không xuất trình được. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa về trụ sở để làm rõ. Làm việc với Công an quận Bình Thạnh, người này khai tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật và thừa nhận mình không phải làm việc trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Nhật khai được “thủ trưởng” là Trung tướng Võ Thành Phúc cấp cho một bộ quân phục, cấp bậc đại úy vào ngày 3/9 và dặn mặc quân phục để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, vận chuyển thuốc kháng thể LV119 (dạng bột) cho các bệnh nhân F0.

Tối 9/9, Nhật vận chuyển thuốc lưu thông qua chốt kiểm soát tại khu vực cầu Kinh thì bị lực lượng kiểm soát quân sự phát hiện, bắt giữ.

Xác minh lời khai của Nhật, cơ quan chức năng triệu tập ông Phúc lên làm việc. Ban đầu, ông Phúc khẳng định mình từng công tác tại Cục Trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học với cấp bậc Trung tướng và tỏ ra ngoan cố, bất hợp tác.

Tuy nhiên, sau đó vì biết không thể chối cãi nên ông Phúc thừa nhận không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, không phải là cựu chiến binh và chấp nhận ký vào biên bản, thừa nhận hành vi giả mạo sĩ quan cao cấp của quân đội.

Tiến hành kiểm tra nơi cư trú của ông Phúc, công an phát hiện 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng, huân, huy chương các loại.

Về nhân thân, ông Phúc không phải là Trung tướng quân đội, mà là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu đầu tư và Chăn nuôi Đồng Xoài ở quận 7.

Theo Công an quận Bình Thạnh, đối tượng Phúc nằm trong diện theo dõi về hành vi giả danh sĩ quan cấp cao. Người này cũng nhiều lần mặc quân phục với cấp hàm thiếu tướng, trung tướng, xuất hiện tại một số hoạt động do Ban liên lạc cựu chiến binh và các hoạt động xã hội ở một số đơn vị, địa phương trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn