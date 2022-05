Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà xưởng của Công ty sợi

Tối 15/5, ông Phạm Hữu Nam, Chủ tịch UBND xã Các Sơn cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa hàng của Công ty TNHH Thương mại T88 (Công ty T88).

Nhà xưởng của Công ty T88 bốc cháy dữ dội trong chiều hôm nay (15/5).

Theo ông Nam, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h chiều nay (15/5). Thời điểm này, nhà kho bên trong Công ty T88 bốc ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó những cột khói màu đen cao hàng chục mét bay lên bầu trời.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã báo lên chính quyền địa phương và gọi đơn vị PCCC&CHCN gần nhất.

Sau khoảng 1h căng mình dập lửa, đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

...

Hiện trường đám cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy được xác định không có thương vong về người do hôm nay là chủ nhật, các công nhân được nghỉ. Được biết, Công ty T88 có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sợi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết