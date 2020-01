Iran treo cờ "báo thù" trên nóc nhà thờ sau vụ Mỹ ám sát Soleimani

Ngày 4/1, lá cờ đỏ trong truyền thống Shiite là biểu tượng của sự đổ máu bất công và được coi như một lời kêu gọi trả thù. Lá cờ này cũng được nhìn thấy treo lên ở nhiều nơi ở thủ đô Tehran. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lá cờ đỏ truyền thống Shiite được treo lên trên nhà thờ Hồi giáo Qom.

Buổi lễ thượng cờ được truyền hình Iran phát sóng hôm qua, 4/1

Đây là cảnh tượng hiếm hoi, xuất hiện trong bối cảnh người dân Iran đang bày tỏ sự thương tiếc đối với Tư lênh lực lượng Quds - Qassem Soleimani vừa bị Mỹ ám sát.

Được biết, việc giương cờ máu báo thù được tiến hành từ cuối thế kỷ thứ 7, sau trận Karbala, với lời kêu gọi trả đũa cho cái chết của Imam Husayn ibn Ali.

Tướng Qassem Soleimani , một trong những người quyền lực nhất Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ rạng sáng 3/1 bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

Ông là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds với khoảng 20.000 quân của Iran và có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Đông. Lực lượng này hoạt động cả bí mật và công khai ở nước ngoài.

Sau sự việc, giới chức Iran đã lên tiếng cảnh báo về việc sẽ "trả thù" cho tướng Soleimani. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tướng Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh miền nam Kerman cho hay: "Iran đã nhận diện các mục tiêu trọng yếu của Mỹ trong khu vực từ rất lâu. Hiện 35 mục tiêu Mỹ trong khu vực cũng như Tel Aviv (Israel) đều nằm trong tầm tấn công của chúng tôi".

Mặc dù Tướng Abuhamzeh không nêu tên bất kỳ mục tiêu cụ thể nào nhưng đề cập tới việc các tàu chiến Mỹ đang hoạt động tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải hàng hải quan trọng nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương.

Sau đó, TT Trump cũng cảnh báo, nếu Iran tấn công bất cứ người Mỹ và tài sản của người Mỹ thì Washington sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran.

