Hotgirl 'trứng rán cần mỡ' tiếp tục gây tranh cãi về nhan sắc khi lần đầu 'thử làm cô dâu'

Dù luôn tự tin về ngoại hình của bản thân và không ít lần thanh minh về sự khác biệt giữa nhan sắc khi lên ảnh, Trần Thanh Tâm vẫn tiếp tục khiến cộng đồng mạng hoang mang xen lẫn thất vọng bởi vẻ ngoài kém sắc. Mới đây, loạt ảnh Thanh Tâm mặc váy cưới được chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục là đề tài tranh cãi của dân tình.

Cụ thể, ngày 6/6 vừa qua, hotgirl “trứng rán cần mỡ” thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải hai tấm hình mặc thử váy cưới kèm với dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Tạm dừng thả thính từ đây”. Không những vậy, Thanh Tâm còn chủ động đăng story trên nền bài hát mang tên “Đám cưới trên thiên đường” và trả lời bình luận của bạn bè bằng câu bông đùa: “Chuẩn bị tiền đi anh” khiến dân tình không khỏi “đoán già đoán non”.

Chưa lên tiếng giải thích và đính chính về tin đồn sắp lên xe hoa, hotgirl Thanh Tâm tiếp tục gây tranh cãi về nhan sắc. Theo đó, cộng đồng mạng đã liên tục đăng tải những bức ảnh kém sắc của hotgirl 10X lúc cô xuất hiện trên livestream, làm mẫu tại một tiệm váy cưới.

Nhan sắc của Thanh Tâm một lần nữa khiến nhiều người “ngán ngẩm” bởi sự khác biệt “một trời một vực” giữa ảnh đã qua chỉnh sửa và ảnh gốc được cắt ra từ livestream.

Nhan sắc lung linh của hotgirl 10x sau khi đã qua chỉnh sửa bằng phần mềm

Trên ảnh tự đăng, Thanh Tâm luôn rạng rỡ với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn và làn da trắng không tỳ vết. Nhưng trong thực tế, cô nàng lại khiến nhiều người “vỡ mộng” bởi làn da sạm đen và gương mặt có phần thô, to, kém sắc của mình.

Nhan sắc thật từng làm cộng đồng mạng “dậy sóng” của hotgirl “trứng rán cần mỡ”

Thanh Tâm từng khiến công chúng không hài lòng về lời giải thích thiếu chuyên nghiệp và lấp liếm cho khuyết điểm của bản thân: “Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra chứ bình thường không có bự như vậy đâu! Mà nếu có cũng không sao hết, mặt to mình khỏi tốn tiền mua mâm ăn chè“.

Dù nhận về nhiều chỉ trích nhưng hotgirl “trứng rán cần mỡ” vẫn giữ thái độ tích cực, tự tin khoe mặt mộc để khẳng định nhan sắc của bản thân

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: saostar.vn