Honda sắp tung mẫu City E bán tại Việt Nam với giá dưới 500 triệu đồng

Hôm qua 7/4, các đại lý Honda tại Việt Nam đồng loạt nhận thông tin từ hãng về mẫu xe City E. Xe có giá bán 499 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với phiên bản G.

Để có mức giá hấp dẫn hơn, Honda City E bị cắt bỏ một số tính năng, trang bị so với bản G (529 triệu đồng). Mục tiêu hướng tới của hãng Honda được tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng kinh doanh vận tải.

Mẫu xe Honda City E không thay đổi quá nhiều bên ngoài mà chủ yếu cắt bớt một số tính năng.



Hình ảnh thực tế cho thấy mâm xe vẫn có kích thước 15 inch, nhưng sử dụng vật liệu thép. Cốp sau không có nút đóng/mở ở nắp cốp. Nội thất lược bỏ màn hình cảm ứng 8 inch và 1 cổng USB. Tính năng Apple CarPlay và nút ra lệnh giọng nói trên vô-lăng cũng không còn. Trần xe chỉ còn 1 tay nắm. Các trang bị còn lại tương đồng với Honda City G.

Phần nội thất của xe được bọc chất liệu nỉ.



Phần đầu phía trước vẫn là đèn pha halogen kết hợp với đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED. Hai bánh trước dùng phanh đĩa, và phanh tang trống đối với hai bánh sau. Công nghệ hỗ trợ vận hành có thể kể đến nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, hai chế độ lái. So với bản cao cấp L và RS, bản G và E không có ga tự động Cruise Control và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

...

Phần nội thất của xe được bọc chất liệu nỉ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Điều hòa chỉnh cơ một vùng, và không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Phần đầu phía trước vẫn là đèn pha halogen, cùng với đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED.



Xe vẫn trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn theo xe bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 4 túi khí.

Được biết trước khi ra mắt Honda City thế hệ thứ 5 tại thị trường hồi tháng 12/2020, phiên bản E đã xuất hiện trên cổng thông tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hãng xe Nhật cho biết, Honda City E chỉ bán cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, không mở bán công khai như 3 phiên bản G, L và RS.

Với giá bán chỉ 499 triệu đồng, Honda City E đang có một lợi thế cạnh tranh lớn.



Ở thời điểm hiện tại khi các mẫu xe khác như Toyota Vios 1.5E MT giá 495 triệu đồng chỉ sử dụng hộp số sàn. Ngoài ra, xe còn cạnh tranh với Hyundai Accent 1.4 AT (501,1 triệu đồng), Mazda2 1.5L Deluxe (509 triệu đồng), Mitsubishi Attrage CVT Premium (485 triệu đồng) và Kia Soluto AT Luxury (469 triệu đồng). Do vậy với giá bán chỉ 499 triệu đồng của Honda City E đang có một lợi thế cạnh tranh lớn.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp