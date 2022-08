Honda BR-V 2022 chốt giá bán chưa đến 600 triệu, dễ thay Mitsubishi Xpander làm 'vua phân khúc'

Sau Indoneisa, mẫu MPV Honda BR-V 2022 đã chính thức cập bến thị trường Thái Lan. Mẫu xe này cũng sẽ sớm về Việt Nam đối đầu với Mitsubishi Xpander trong thời gian sắp tới.

Tại thị trường Thái Lan, Honda BR-V 2022 được mở bán với 2 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn E và bản cao cấp EL. Bên cạnh đó, Honda BR-V 2022 có giá bán khởi điểm từ 915.000 bath (tương đương với 599 triệu đồng) – mức giá khá cạnh tranh so với những cái tên trong cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Honda BR-V 2022 chốt giá bán tại thị trường Thái Lan



Cả hai phiên bản của Honda BR-V 2022 đều sử dụng khối động cơ xăng 4 xy-lanh, DOHC, i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên. Với khối động cơ này, Honda BR-V 2022 có công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Khối động cơ trên Honda BR-V 2022 sử dụng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda BR-V 2022 có 2 phiên bản cùng 1 tùy chọn động cơ



Honda BR-V 2022 hoàn toàn mới có chiều dài 4.490 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.685 mm cùng chiều dài cơ sở 2.695 mm. Các trang bị ngoại thất tiêu chuẩn trên Honda BR-V 2022 có thể kể đến như la-zăng hợp kim 16 inch, đèn pha LED tự động, đèn chạy ban ngày dạng LED, tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ.

Các tùy chọn màu sắc của Honda BR-V 2022

Di chuyển vào bên trong, đối thủ của Mitsubishi Xpander gây ấn tượng với loạt trang bị và tính năng hiện đại như cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin 4,2 inch, điều hòa tự động, tính năng khởi động không cần chìa khóa với Honda Smart Key và khởi động động cơ từ xa, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, vô lăng bọc da đa chức năng và hệ thống âm thanh 4 loa.

Khoang nội thất của Honda BR-V 2022



Đối với bản cao cấp hơn, Honda BR-V 2022 được cung cấp bánh xe hợp kim 17 inch, lưới tản nhiệt màu đen piano, gương chiếu hậu tự động gập, ghế ngồi bọc da màu đen, hệ thống âm thanh 6 loa cùng nhiều tính năng ấn tượng.

Về trang bị an toàn, Honda BR-V 2022 ghi điểm với gói an toàn Honda Sensing với các tính năng như hệ thống giảm thiểu va chạm, hệ thống giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống thông báo khởi hành,…Đặc biệt hơn cả, Honda BR-V 2022 còn có thêm tính năng Honda Lanewatch, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn, camera chiếu hậu, 6 túi khí,…

Honda BR-V 2022 đối đầu Mitsubishi Xpander



Honda BR-V 2022 bản sắp bán tại thị trường Việt sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này sẽ khiến cuộc đua doanh số trong phân khúc MPV với những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross,…trở nên gay cấn hơn.

Tác giả: Mai Lý

Nguồn tin: giaitri.arttimes.vn