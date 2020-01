HLV Park Hang Seo chúc mừng đám cưới của Phan Văn Đức

Your browser does not support the video tag.

Tối 29/1, trên trang facebook cá nhân, tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ video HLV Park Hang Seo chúc mừng đám cưới của anh.

Vị HLV nói: ‘Hôm nay, tôi thật lòng chúc mừng đám cưới của 2 bạn. Tôi chúc bạn có một gia đình hạnh phúc và tràn đầy yêu thương’.

Ảnh cưới của Phan Văn Đức.

Vị HLV người Hàn Quốc còn làm biểu tượng trái tim để gửi tới cặp đôi Văn Đức - Nhật Linh.

Nhận được video chúc mừng này, Phan Văn Đức bày tỏ sự cảm động trên trang cá nhân.

Anh viết: ‘Trong cuộc đời con, ngoài có cha mẹ, con hạnh phúc vì có thầy nữa. Con cám ơn thầy - người mang lại cho con niềm tin và ý chí trong cuộc sống’.

Nam cầu thủ này cũng hứa ‘sẽ sống hết mình và trở lại mạnh mẽ hơn’.

Tác giả: Nam Phương

Nguồn tin: Báo VietNamNet