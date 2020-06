Hải Phòng: Điều tra vụ nam giáo viên dạy nhạc chết ngạt tại nhà

Chiều tối ngày 4/6, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã có báo cáo thông tin về việc ông Lê Quang Thọ (SN 1974, trú tại thôn Thành Công, xã Đặng Cương), giáo viên dạy âm nhạc tại Trường THCS Đặng Cương được phát hiện tử vong tại nhà.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo huyện An Dương đã giao Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành chức năng trực tiếp về địa phương để chỉ đạo giải quyết, xác minh vụ việc trên.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, sáng 3/6, ông Lê Quang Thọ đến trường làm việc bình thường đến hết tiết 5 (khoảng 11h15p) và không có biểu hiện khác thường. Buổi chiều cùng ngày, ông Thọ không có tiết dạy trên lớp và không có nhiệm vụ khác tại trường. Đến 00h00p, ngày 4/6 gia đình phát hiện ông Thọ tử vong tại nhà.

Báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo Công an huyện An Dương, cùng các phòng ban chuyên môn huyện, UBND xã Đặng Cương phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Sơ bộ kết quả khám nghiệm tử thi nhận định, ông Lê Quang Thọ chết vào hồi 00h ngày 4/6 do ngạt.

UBND huyện An Dương cũng chỉ đạo xã Đặng Cương cùng các đơn vị chức năng, thôn Thành Công, cấp ủy, Ban giám hiệu Trường THCS Đặng Cương tập trung ổn định tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Quang Thọ. Đồng thời, tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến ông Lê Quang Thọ, phối hợp với gia đình ông Thọ làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: Báo Kiến Thức