Hà Tĩnh: Xe bồn thi công dự án kéo theo bùn đất phủ kín mặt đường nội thị

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu do Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPPALTECH Hà Tĩnh đầu tư 6 triệu USD nằm trên địa bàn 2 xã Tùng Ảnh, Đức Long (huyện Đức Thọ) với tổng diện tích gần 60ha.

Tuy chỉ cách trụ sở UBND huyện Đức Thọ chưa đầy 1km nhưng những ngày qua, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở bồn bê tông tươi gắn logo Viết Hải chạy từ bên trong khuôn viên nhà máy lầy lội lên QL8A (đoạn qua trung tâm Thị trấn Đức Thọ) không có bất cứ biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngày 27/5, có mặt tại hiện trường, những chiếc xe bồn lớn vô tư ra vào khu vực công trường thi công, kéo theo đó là lượng bùn đất dày đặc đổ xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ mất ATGT.

Không những gây ô nhiễm, một trong những chiếc xe bồn còn chạy lùi ngược chiều khoảng 50m để “tiện đường” vào đổ bê tông, bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Những chiếc xe chở bê tông vô tư kéo theo bùn đất ra quốc lộ gây ô nhiễm.

Kết nối điện thoại với một người đàn ông tên Giáp được cán bộ huyện Đức Thọ cung cấp, người này thừa nhận là lãnh đạo đơn vị thi công nhưng cho rằng đơn vị của mình chỉ là B “phẩy”, việc làm bẩn đường là “trách nhiệm của Công ty Viết Hải, chúng tôi không chịu trách nhiệm”.

Khi PV liên hệ với chính quyền huyện Đức Thọ để làm rõ thêm về phản ảnh sự việc nhưng cán bộ địa phương đều báo bận họp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

Một đoạn đường trên quốc lộ bị phủ đầy bùn đất khi những chiếc xe bê tông đi qua.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đoạn đường bị ô nhiễm nói trên xuất hiện 3 người dân địa phương dùng chổi quét đường, bụi bay mù mịt, trong khi phương tiện giao thông qua lại đông đúc. Một người phụ nữ cho biết: “Chúng tôi được một người lái xe bồn thuê quét”.

Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện tự xưng là quản lí xe máy của Công ty bê tông Viết Hải và nhận trách nhiệm, hứa sẽ điều động xe chở nước đến làm sạch.

Người dân được thuê quét bùn đất, mặc phương tiện vẫn qua lại.

Một người dân thị trấn Đức Thọ bức xúc: “Đoạn đường này đã chứng kiến hàng chục, thậm chí hàng trăm xe từ công trường thi công chạy qua nhưng bất chấp xem thường luật pháp như xe Công ty bê tông Viết Hải thì giờ chúng tôi mới thấy. Kính đề nghị các cơ quan chức năng xử lí nghiêm minh và sớm trả lại môi trường đô thị bình yên sạch đẹp cho chúng tôi”, người này nói.

