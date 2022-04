Hà Tĩnh: Xác minh vụ trưởng thôn chém người do mâu thuẫn

Ngày 24/3, ông Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, chiều 17/4, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại thôn Bình Hà, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) có tổ chức bốc mộ cho người thân. Tại thời điểm đi bốc mộ, gia đình ông Hùng có đi qua phần đất trồng cây keo tràm của gia đình ông Trẫn Hữu Thọ (trưởng thôn Bình Hà, xã Hương Bình).

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.



Trong lúc ông Trẫn Hữu Thọ đi kiểm tra vườn, phát hiện hai cây tràm mới trồng bị gãy. Nghi ngờ ông Hùng và người thân đã làm gãy cây, ông Thọ và con trai đã đến khu vực nghĩa địa mà gia đình ông Hùng đang bốc mộ để hỏi chuyện.

Khi hai bên lời qua tiếng lại thì xảy ra ẩu đả, hai bố con ông Trần Hữu Thọ đã hành hung, đánh đập, dùng dao chém vào đầu ông Nguyễn Văn Hùng.

Sau khi ông Hùng bị chém ngã gục xuống đất, hai bố con ông Thọ mới chịu bỏ đi. Sau đó, ông Hùng đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu.

“Hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ hiểu nguyên nhân, khi có kết quả thì sẽ xử lý theo đúng pháp luật”, Chủ tịch UBND xã Hương Bình nói.

Theo Bệnh án do bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cung cấp, ông Nguyễn Văn Hùng nhập viện đêm 17/4 với nhiều vết thương trên cơ thể. Cụ thể, ông Hùng bị một vết chém ở đầu dài 7cm, khâu 8 mũi, bị chấn thương vùng mặt, mất cân xứng, phù nề, bầm tím hai mắt, tụ máu đông, thị lực giảm mạnh.

Liên quan đến vụ việc, Đại úy Bùi Đức Hải, Trưởng công an xã Hương Bình cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc ông Nguyễn Văn Hùng bị chém trọng thương, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường và báo cáo cấp trên. Hiện nay nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, cơ quan công an đã lấy lời khai từ các bên. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ”.

