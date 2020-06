Hà Tĩnh: Vì sao mỏ đất ở huyện Đức Thọ bị thu hồi giấy phép?

Theo đó, ngày 22/6/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh ký, về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hương.

Một mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản số 1850/GP-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hương khai thác đất san lấp tại xã Đức An (nay là xã An Dũng), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.



Nguyên nhân thu hồi và chấm dứt hiệu lực Giấy phép là do Công ty TNHH Minh Hương không đảm bảo hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt (khai thác vượt công suất khai thác, vượt trữ lượng được phép khai thác, khai thác sai thiết kế mỏ); không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.



Công ty TNHH Minh Hương có trách nhiệm nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật.



Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Công ty TNHH Minh Hương phải di chuyển tài sản còn lại của mình và các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật.



Giao UBND huyện Đức Thọ, UBND xã An Dũng kiểm tra, giám sát, không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ nêu trên.



Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thị hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2020.



Giao Chánh văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND xã An Dũng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và giám đốc Công ty TNHH Minh Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Được biết, trên địa bàn huyện Đức Thọ nhu cầu về đất san lấp, cát xây dựng cũng như đất sản xuất gạch là rất lớn. Báo chí từng rất nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ở địa phương này nhưng chưa thấy dấu hiệu chấm dứt.



Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi và chấm dứt giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên là một lời cảnh báo ''cứng rắn'' nhằm răn đe các đơn vị khác đang được cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Thọ nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung phải tuân đúng các quy định.





Tác giả: Xuân Thu

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn