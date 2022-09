Hà Tĩnh: Tạm giữ hơn 430 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phát hiện phương tiện xe ô tô khách đang vận chuyển 437 kg nội tạng không rõ nguồn gốc nên đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số tang vật trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện 6 thùng xốp chứa nội tạng không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 20h ngày 7/9, tại Km 486+500 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách mang BKS 76B-003.17 do Võ Văn Đại (36 tuổi, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khoang chở hàng của xe ô tô khách trên có chứa 6 thùng xốp gồm; 3 thùng lưỡi trâu bò khối lượng 266 kg, 3 thùng chân giò, óc, lòng heo khối lượng 171 kg.

... Hơn 430 kg nội tạng không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng tịch thu để xử lý.

Quá trình làm việc, Võ Văn Đại khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên là nội tạng động vật, khi yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tài xế đã không cung cấp được.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ số tang vật trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết