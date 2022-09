Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện tại kho bánh kẹo Long Hạnh, đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh do chị D.T.H H., sinh năm 1978, HKTT tổ 8, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh làm chủ có số lượng khoảng 1.120 kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các loại bánh kẹo chủ yếu bao gồm: Bim bim, bánh, thạch dừa, bò kho, bánh tráng trộn…. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kinh doanh không có hồ sơ, thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bánh kẹo nói trên.

Lực lượng chức năng thu giữ số bánh kẹo không rõ nguồn gốc



Cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm do chị N.T. T. (SN: 1988; HKTT: phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) làm chủ cơ sở, địa chỉ xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về ATTP. Số lượng: 4 bao nấm mộc nhĩ, tổng trọng lượng: 200 kg.

...

Trước đó, vào hồi 8h50, ngày 29/.8/2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp CAX Kỳ Bắc phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm Hoa Hạnh, địa chỉ: xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do ông N.T H. (HKTT: xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ cơ sở có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về ATTP. Số lượng: 2.061 bao bánh, kẹo (gồm: kẹo thạch, kẹo dâu tây, kẹo chocolate, kẹo hình chai nước ngọt..) với tổng trọng lượng 55 kg.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đang xác minh, xử lý các cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm bánh kẹo nằm trong nhóm sản phẩm bắt buộc phải tự công bố trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Theo đó, các loại bánh hay kẹo khi nhập khẩu về Việt Nam cần có giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cùng nhiều giấy tờ khác bắt buộc phải được dán nhãn mác cho sản phẩm. Quy định này là giải pháp hữu hiệu giúp việc quản lý nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm sản phẩm bánh kẹo.

Rằm Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bánh và các loại thực phẩm khác tăng cao. Bằng mọi phương thức thủ đoạn, từ nhiều nguồn khác nhau, bánh Trung thu không nguồn gốc vẫn được tuồn vào thị trường nội địa và rao bán trực tiếp cũng như qua mạng xã hội cho người sử dụng. Việc đối tượng nhập các loại bánh với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ về kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Bánh kẹo kém chất lượng có thể không gây triệu chứng ngộ độc thực phẩm ngay, nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà chúng ta ít ngờ tới.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vietq.vn