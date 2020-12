Hà Tĩnh phá chuyên án, bắt 1,2 tạ pháo

Tin từ Công an huyện Can Lộc cho biết, qua nắm địa bàn, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép tại xã Thuần Thiện. Chuyên án mang bí số "20P" được xác lập.

Ngày 19/12, chuyên án được lệnh "đánh". 18h30' đã bắt giữ 4 đối tượng tại thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, gồm: Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983), Lê Thành Đạt (SN 2003), Bùi Sỹ Thắng (SN 2003) và Bùi Văn Diện (SN 2004), cùng trú tại xã Thuần Thiện, Can Lộc.

Thu giữ tại nhà ở của Nguyễn Xuân Tiến 47,2 kg pháo, thu giữ trên người Lê Thành Đạt 2,8 kg pháo.

3 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật 1,2 tạ pháo.

...

Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 20/12/2020, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến khai nhận đã cùng với Nguyễn Viết Phong (SN 1990, trú thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, Can Lộc) mua pháo của một người không quen biết tại tỉnh Quảng Bình về bán kiếm lời.

Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét nhà ở của Nguyễn Viết Phong và vận động đối tượng giao nộp 60 kg pháo.

Đến khoảng 16h45’, ngày 20/12/2020, Võ Văn Nga (SN 1982, trú tại xã Tùng Lộc, Can Lộc) đến cơ quan Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi tàng trữ pháo trái phép, giao nộp 8 kg pháo và khai nhận đã mua số pháo trên của Nguyễn Xuân Tiến.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Viết Phong và Võ Văn Nga; tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo BVPL